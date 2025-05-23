AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, AÖF 2025 bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor. Sabah oturumu 09.30'da; öğlenden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlamaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları hafta sonu yapılacak. Adaylar sınav yerlerine e-Devlet ve AÖF öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişebiliyor.

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