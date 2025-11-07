2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma gününe kadar sürecek. Ara tatilin 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, bu iki özel gün için düzenlenecek etkinlikler birleştirilerek gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, kısa bir molanın ardından 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler 2 Şubat Pazartesi günü okullarına dönecek.

İkinci dönem ara tatili, 16 Mart Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca, 8. sınıf öğrencileri için büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) da, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.