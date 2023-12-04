Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Sahasında Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarına Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Yapılan Çalışma Neticesinde Jandarma Motosikletli Asayiş Timi Ve Jasat Tarafından 04.12.2023 Günü Saat:09.00 Sıralarında Hakkında Kahramanmaraş Taşra İlamat Masası Tarafından Kasten Yaralama Suçundan Aranması Ve 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan M.K(E-25) İsimli Şahıs Yakalandı.

Yakalanan Şahıs Savcılık İşlemlerinin Ardından Türkoğlu L2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Teslim Edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca Halkın Huzur Ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalara Azim Ve Kararlılıkla Devam Edileceği Bildirildi.