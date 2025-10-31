Taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu seçilen 20 yaşındaki Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Güler, daha önce de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler; başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler gösterdiği üstün performansla taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.