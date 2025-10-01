Arsenal Fırtına Gibi Başladı
Turnuvanın ilk haftasında Athletic Bilbao deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Arsenal, ikinci maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Olympiakos ise evinde Pafos ile golsüz berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kazanarak grupta avantaj yakalamak isterken; Olympiakos da zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.
Arsenal – Olympiakos Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Tarih: 1 Ekim Çarşamba (bu akşam)
Saat: 22.00
Arsenal – Olympiakos Maçı Hangi Kanalda?
Yayın: tabii spor 2 (canlı)
Stadyum: Emirates Stadyumu
Arsenal – Olympiakos Muhtemel 11’ler
Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyökeres
Olympiakos: Tzolakis, Costa, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Garcia, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi