Arsenal Fırtına Gibi Başladı

Turnuvanın ilk haftasında Athletic Bilbao deplasmanından 2-0’lık galibiyetle dönen Arsenal, ikinci maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Olympiakos ise evinde Pafos ile golsüz berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kazanarak grupta avantaj yakalamak isterken; Olympiakos da zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Arsenal – Olympiakos Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Arsenal – Olympiakos Maçı Hangi Kanalda?

  • Yayın: tabii spor 2 (canlı)

  • Stadyum: Emirates Stadyumu

Arsenal – Olympiakos Muhtemel 11’ler

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

Olympiakos: Tzolakis, Costa, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Garcia, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

