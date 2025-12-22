Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 12 Aralık’ta başlayan asgari ücret görüşmelerinin ikinci turu, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri katılarak ekonomik veriler ve raporları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

Ancak ilk iki toplantıda olduğu gibi bu oturumda da herhangi bir zam oranı ya da rakam gündeme gelmedi.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

Halihazırda uygulanan net asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesinde bulunuyor.

Bir çalışanın işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 TL olarak hesaplanıyor.

Yeni düzenlemenin, yıl bitmeden kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bakan Işıkhan’dan Kritik Mesaj

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeler kapsamında Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarını ziyaret ederek işçi taleplerini dinledi. Bakan Işıkhan, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajını verdi.

Üçüncü Toplantı Ne Zaman?

Asgari ücrette rakamların netleşeceği üçüncü toplantının önümüzdeki hafta, Aralık ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

Yeni asgari ücretin:

31 Aralık’a kadar açıklanması ve

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Masadaki Olası Zam Senaryoları

Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı zam oranlarıyla öne çıkan tahminler şöyle:

%20 zam: 26.584 TL

%25 zam: 27.630 TL

%28,5 zam (OVP tahmini): 28.404 TL

%30 zam: 28.735 TL

%35 zam: 29.841 TL

%40 zam: 30.946 TL

Net ve brüt rakamlar, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından resmen duyurulacak.

Gözler Yıl Sonuna Çevrildi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret zammında kritik viraj yaklaşırken, gözler üçüncü toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Zam sürecinin 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılması bekleniyor.