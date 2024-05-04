Afşin ilçesinde düzenlenen etkinliğe Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, AK Parti Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanı Güleser Keleş Ermurat ve davetliler katıldı.

Ashab-ı Kehf Camii Kütüphanesinde düzenlenen yarışmada birinci Yusuf Satılmış’a 4 bin lira, ikinci Güler Özdemir’e 3 bin lira, üçüncü Devrim Sönmez’e 2 bin lira ve mansiyon Bahtıgül Karakoç’a bin lira ödül verildi.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da emeği geçenlere teşekkür ederek şiir okudu.

Programa daha sonra dâhil olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal da “Gençlerimizin daha iyi daha refah seviyesini daha nasıl yükseltiriz diye çalışacağız” dedi.