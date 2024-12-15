Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda 29 Ağustos’ta yerinden oynayan beton blokların düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Aşık Mahzuni Şerif Tüneli'nin Göksun-Kahramanmaraş istikametindeki çalışmaları tamamlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, tünelin 15 Aralık 2024 Pazar günü itibariyle yeniden ulaşıma açılacağını duyurdu.

2 bin 867 metre uzunluğundaki tünel, 6 Şubat depremleri ve artçı sarsıntılar nedeniyle hasar görmüş, güvenlik amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başlatılmıştı. 7 Kasım’da Kahramanmaraş-Göksun istikameti ulaşıma açılan tünelin çift yönlü kullanıma hazır hale gelmesiyle sürücüler, seyahat süresini zaman zaman 3 saate kadar uzatan eski güzergahı kullanmak zorunda kalmayacak.