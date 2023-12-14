UNESCO tarafından vefatının 50’nci yıl dönümü dolayısıyla 2023 anma programları arasına alınan Aşık Veysel, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nde (KİÜ) düzenlenen programla anıldı.

KİÜ Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümleri ile Kent Hafızası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) Başkanı Lütfi Bilir, Kent Hafızası Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Melike Somuncu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı programda, ünlü Halk Ozanı Âşık Veysel’in yaşamından kesitler sunularak, Türk Kültürüne kazandırdığı eserler anlatıldı.

KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özlem Ünalan tarafından Âşık Veysel’in güçlüklerle geçen hayatı, Türk milletinin hislerine tercüman olan eserleri ve kültür hayatımızdaki yeri hakkında bilgiler verildi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Halk Ozanı Âşık Veysel’in kültürümüz ve milletimiz üzerinde derin izler bırakan abide şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.