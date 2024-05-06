Son zamanlarda aşiret düğünlerinde takılan para ve altınların miktarı şaşırtmaya devam ediyor.

Bu defa altın ve paraların konuşulduğu yer Mersin oldu.

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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde, bir aşiret düğünü gerçekleştirildi.

Kilolarca altın takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada toplamda 4 buçuk kilo altın, 2 milyon 100 bin Türk Lirası takıldı.

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Vanlı oldukları öğrenilen aşiret düğününe 2 bin 500'den fazla kişi katılırken davetliler için ise kocaman tencerelerle yemek dağıtıldı.

Çağlayan Tır Garajı olarak bilinen alanda gerçekleşen düğünde, davetlilerin oluşturduğu halayın uzunluğu dikkati çekti.

Kaynak: Haber Merkezi