Son zamanlarda aşiret düğünlerinde takılan para ve altınların miktarı şaşırtmaya devam ediyor.

Bu defa altın ve paraların konuşulduğu yer Mersin oldu.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi'nde, bir aşiret düğünü gerçekleştirildi.

Kilolarca altın takıldı

Aşiret düğününde gelin ve damada toplamda 4 buçuk kilo altın, 2 milyon 100 bin Türk Lirası takıldı.

Vanlı oldukları öğrenilen aşiret düğününe 2 bin 500'den fazla kişi katılırken davetliler için ise kocaman tencerelerle yemek dağıtıldı.

Çağlayan Tır Garajı olarak bilinen alanda gerçekleşen düğünde, davetlilerin oluşturduğu halayın uzunluğu dikkati çekti.