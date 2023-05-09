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Ayakkabıcılar Esnafının Mağdur Olmaması İçin Afad Tarafından Temin Edilen Konteynerler Demokrasi Meydanına Yerleştirilerek Esnaflara Tahsis Edildi. Esnaflar İse Zor Bir Dönemden Geçtiklerini Söyleyerek Emeği Geçenlere Teşekkür Etti.

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