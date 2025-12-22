Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarı’nda yürütülen kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası ve çevre düzenleme çalışmaları dolayısıyla geçici bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Azerbaycan Bulvarı üzerinde Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasından Kıbrıs Meydanı’na gidiş istikametinin, 22 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında 20.00 ile 07.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Düzenlemenin yalnızca gece saatlerini kapsadığı, gündüz saatlerinde trafik akışının normal seyrinde devam edeceği belirtildi.

Trafik akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin, çalışma alanında yerleştirilecek uyarı levhaları, trafik işaretleri ve yönlendirmelere titizlikle uymaları istendi. Ayrıca, belirtilen saatlerde güzergâhı kullanacak sürücülerin olası yoğunluklardan etkilenmemeleri adına alternatif yolları tercih etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.