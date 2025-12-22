Süha Erler Anadolu Lisesi, İklime Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Cumhuriyet Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin lider ve ergin kız izcileri, doğayla iç içe geçen iki günlük özel bir kamp programında bir araya geldi.

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim İzci Sorumlusu Mustafa Altuntop’un rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, izciler hem bilgi hem de değer temelli kazanımlar elde etti.

Disiplin ve birlik duygusunu pekiştiren bayrak törenleriyle başlayan program; istasyon çalışmaları, eğlenceli izcilik oyunları ve takım ruhunu güçlendiren faaliyetlerle devam etti.

Kamp ateşi etrafında paylaşılan anlar, samimi sohbetler ve gece yürüyüşleri ise katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşattı.

Doğanın sunduğu imkânlardan faydalanılarak gerçekleştirilen millî ve manevi eğitim etkinlikleri sayesinde izciler, hem kişisel gelişimlerine katkı sağladı hem de sorumluluk, dayanışma ve liderlik gibi izciliğin temel değerlerini pekiştirme fırsatı buldu.

Cumartesi günü başlayan kamp programı, Pazar günü yapılan değerlendirme toplantıları ve son istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Suçatı Kamp Merkezi’nde yaşanan bu anlamlı buluşma, izcilerin hafızalarında iz bırakan, dostluk ve tecrübe dolu bir etkinlik olarak yerini aldı.