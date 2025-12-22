İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, üç ayların başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu mübarek zaman diliminin rahmet, bereket ve mağfiret iklimi sunduğunu belirterek vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu.

Üç ayların Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluştuğunu hatırlatan İl Müftüsü Kotan, bu süreçte Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin idrak edileceğini ifade etti. Kotan, “Bu zamanlara her yıl ulaşacağımızın garantisi yok. Bu nedenle üç ayları son fırsatımızmış gibi değerlendirmeliyiz” dedi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için bu yıl da “Bin Bir Hatim” programının sürdürüldüğünü belirten Kotan, her evden en az bir hatim okunması çağrısında bulundu. Kur’an-ı Kerim okunan ve zikir yapılan mekânlarda bereket ve rahmetin artacağını vurgulayan Kotan, vatandaşları tövbe, ibadet ve hayır hasenata yönelmeye davet etti.