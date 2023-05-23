Bu Kapsamda Türkoğlu İlçesinde Vatandaşlar Ve Esnaflarla Bir Araya Gelen Bakan Kirişci Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ve Milletvekili Adayları, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Teşkilat Mensupları Burada Onların Talep Ve Sorunlarını Dinledi.

Vatandaşlarla Yapılan Toplantıda Konuşan Tarım Ve Orman Bakanı Ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci Şehrin Kalkınması Adına Devletin Bir Çok Alanda Büyük Destekler Verdiğinin Altını Çizdi.

