Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-3” operasyonlarında

881 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi

101 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.



