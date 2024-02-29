Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda Sezai Karakoç Tüneli'nde M.P. idaresindeki otomobil, A.H. yönetimindeki tırın römorkuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan H.E. hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.P. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. M.P’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

