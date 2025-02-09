Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alınan 1912 depremzede çocuktan 6'sının aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldığını, 9'u bakım ve koruma altına alınırken 17'sinin tedavi sürecinde vefat ettiğini ve 1 çocuğun ise reşit olarak kuruluştan ayrıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan, yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocuklar ile vefat ettiği tespit edilenlere ilişkin güncel bilgileri, deprem sürecinde kamuoyuyla şeffaf ve düzenli şekilde paylaşmayı sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakınlarına ulaşılamayan, kimliksiz ve/veya kendini ifade edemeyen çocukların hastanelerde tedavisi devam etti ve süreç yakından takip edildiği kaydedilirken, tedavisi tamamlanan çocuklar ise çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altına alındığı belirtildi.

Kuruluşlara alınan çocukların öncelikle ailesine ya da yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmaları titizlikle yürüten bakanlık, koruma ihtiyacı içinde olan çocukları 5395 sayılı Kanun gereğince korunma ve bakım hizmetlerinden faydalandırdı. Afet nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş/refakatçisi olmayan bin 912 çocuk Bakanlığın Afet Yönetim Çocuk Modülü'nde kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan kimlik kontrolü, kimliklendirme ve rehberlik, danışmanlık hizmetleri sonucunda bin 879 çocuk ailesine veya aile yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk aile odaklı hizmetlerden faydalandırıldı. Hastanelerde tedavisi devam eden çocuk bulunmamakla beraber, 9 çocuk Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunuyor. Ayrıca kayıtlarda bulunan 17 çocuk tedavi sürecinde vefat ederken, 1 çocuk reşit olarak kuruluştan ayrıldı. Kayıtlarda kimliği belli olmayan çocuk bulunmuyor" denildi.

Bakanlık ekipleri depremin ilk anından itibaren sahada yer alarak, bireysel görüşmelerle ihtiyaçları belirlediği ve vatandaşlara destek sundukları kaydedilirken, hastanelerde, çadır kentlerde ve barınma alanlarında depremzedelere ve yakınlarına psikolojik ilk yardım sağlandığı ve bu kapsamda "19 bin 262 personel ile 5 milyon 4 bin 416 kişiye" ulaşıldığı bildirildi.