Zam Geldi, İndirim Kapıda
Küresel gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Son olarak motorine litre başına 3,33 TL zam gelirken, fiyatlar yeniden yükseldi. Ancak bu artışın ardından piyasada yön tersine döndü.
Motorine 4,04 TL İndirim Bekleniyor
Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarında Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 4,04 TL indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Güncel Motorin Fiyatları
Zam sonrası motorin fiyatları büyük şehirlerde şu seviyelere yükseldi:
- İstanbul: 75,61 TL
- Ankara: 76,73 TL
- İzmir: 77,01 TL
Beklenen indirimle birlikte fiyatların yeniden gerilemesi bekleniyor.
Benzinde Değişiklik Yok
Motorindeki dalgalanmaya rağmen benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
- İstanbul: 62,64 TL
- Ankara: 63,59 TL
- İzmir: 63,88 TL
Fiyatlar Neden Dalgalanıyor?
Akaryakıt fiyatlarının arkasında küresel gelişmeler etkili oluyor.
ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve ardından gelen ateşkes açıklamaları piyasaları doğrudan etkiledi. Ancak görüşmelerden net sonuç çıkmaması enerji fiyatlarında yeniden hareketliliğe neden oldu.
Eşel Mobil Sistemi Etkisi
Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın bir kısmı ÖTV üzerinden dengeleniyor.
Bu sistemle birlikte:
- Zamların tamamı pompaya yansımıyor
- Enflasyon üzerindeki baskı azaltılıyor
Ancak motorinde ÖTV limitinin dolması nedeniyle son zamlar doğrudan fiyatlara yansımıştı.