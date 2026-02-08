Balıkesir BB ile Kahramanmaraş İstiklalspor arasında oynanacak karşılaşma, 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.30’da başlayacak. Kritik mücadele, TBF TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanırken, aynı zamanda haber sitemiz üzerinden de canlı yayınla basketbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler, maç saatinde sitemiz üzerinden canlı yayına erişerek Balıkesir BB – Kahramanmaraş İstiklalspor mücadelesini anbean takip edebilecek.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde üst sıraları yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmada her iki ekip de galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Kahramanmaraş temsilcisi, deplasmandan alacağı sonuçla play-off yolunda avantaj elde etmeyi amaçlıyor.