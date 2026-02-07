İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları, çok merkezli açılış törenleriyle resmen başladı. Ana tören, Milano’daki San Siro Stadı’nda gerçekleştirilirken, Predazzo, Livigno ve Cortina’da da eş zamanlı seremoniler düzenlendi.

Yaklaşık 75 bin sporseverin izlediği ana törene; İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giorgia Meloni, IOC Başkanı Kirsty Coventry, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ile çok sayıda devlet ve spor temsilcisi katıldı.

Açılışın Teması: “Armoni”

Açılış töreninin teması “armoni” olarak belirlendi. Törende, İtalya’nın kültürel çeşitliliği; Antik Roma’dan Rönesans’a, İtalyan mutfağından mimariye kadar uzanan görsel anlatılarla sahneye taşındı. San Siro Stadı, adeta yaşayan bir müzeye dönüştürüldü.

Dört Noktada Bayrak Geçidi

Sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla dört farklı şehirde geçit törenine katıldı. Türk bayrağını Milano’da Furkan Akar, Predazzo’da ise İrem Dursun taşıdı.

Yarın 7 Branşta Madalya Heyecanı

Oyunların ikinci gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya müsabakaları yapılacak. Ayrıca curling ve buz hokeyi karşılaşmaları da başlayacak.

Türkiye 8 Sporcu ile Temsil Ediliyor

Türkiye, Milano-Cortina 2026’da 8 sporcu ile mücadele ediyor. Milli sporcular, kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini, kayaklı koşu ve kayakla atlama branşlarında yarışacak. Türk sporcular, bu organizasyonla 19’uncu kez Kış Olimpiyatları’nda yer alıyor.

Açılışta Protesto Dikkat Çekti

Açılış töreninde İsrail delegasyonu geçiş yaparken tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Sosyal medyada da İsrail’in olimpiyatlara katılımına yönelik tepkiler gündem oldu.

İki Kentte Olimpiyat Ateşi Yakıldı

Oyunlar tarihinde ilk kez olimpiyat ateşi iki farklı noktada yakıldı. Milano’da Alberto Tomba ve Deborah Compagnoni, Cortina’da ise Sofia Goggia meşaleyi yaktı.

San Siro’ya Veda

Milano-Cortina 2026 açılışı, San Siro Stadı’nın ev sahipliği yaptığı son büyük organizasyon oldu. Stadyum, İtalya’nın Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapacağı EURO 2032 öncesinde yıkılarak yeniden inşa edilecek.