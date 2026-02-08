Silifke Bld – Kahramanmaraşspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Silifke Belediyespor ile Kahramanmaraşspor arasındaki karşılaşma 8 Şubat 2026 tarihinde Silifke Şehir Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadele futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilecek.

Silifke Bld – Kahramanmaraşspor Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, kulüp ve yerel yayınlar aracılığıyla canlı olarak izlenebiliyor. Maçı takip etmek isteyen sporseverler, haber sitemiz üzerinden canlı yayın ekranına ulaşarak mücadeleyi anbean izleyebiliyor.

Maçtan Notlar

Silifke Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kahramanmaraşspor deplasmanda etkili bir performans sergilerken, mücadele futbolseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan puanla ayrılmak için mücadele veriyor.

Silifke Bld – Kahramanmaraşspor maçını canlı izlemek, anlık skor ve gelişmeleri takip etmek için haber sitemizde yer alan canlı yayın bağlantısını kullanabilirsiniz.