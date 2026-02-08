Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir zabıta memurunun kullandığı otomobil ile 16 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere iki genç yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kaza, Kılavuzlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta memuru M.K. idaresindeki 27 ADB 701 plakalı araç, 88006. Sokak’tan 88005. Sokak’a giriş yaptığı sırada, karşı yönden gelen E.C. (16) yönetimindeki 46 ANF 562 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki iki genç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen 16 yaşındaki sürücü E.C.nin bacağında kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Motosiklette yolcu konumunda bulunan M.A.K. adlı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı, Yeni Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, motosiklet sürücüsü E.C.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirtildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K.’nın ifadesine başvurulurken, olayla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülüyor.