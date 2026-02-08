Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 29. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda açılan Kahramanmaraş standı, ziyaretçiler ve sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Fuarda kentin kültürel mirası, tarihi zenginlikleri ve turizm potansiyeli güçlü bir tanıtımla vitrine çıktı.

Kahramanmaraş standında; kentin kültür ve inanç turizmi, gastronomisi, doğa ve alternatif turizm olanakları ile tarihi değerleri ziyaretçilere detaylı şekilde aktarıldı. Görsel materyaller ve tanıtım sunumlarıyla şehrin sahip olduğu potansiyel ön plana çıkarıldı.

Fuar süresince Türk Hava Yolları (THY), TÜRSAB, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), TUREB ile çok sayıda yerli ve yabancı turizm firmasıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan temaslarda, Kahramanmaraş’ın kültür rotaları, gastronomi turizmi ve doğa turizmi alanlarında iş birliği imkânları ele alındı; ulusal ve uluslararası tanıtımı güçlendirecek projeler masaya yatırıldı.

Yoğun ilgi gören Kahramanmaraş standının, önümüzdeki dönemde kentin turizm hareketliliğine, ziyaretçi sayısına ve marka değerine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.