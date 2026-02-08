Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, kente özgü balıkçılık kültürünü kayıt altına alan “Denizi Olmayan Şehirde Balıkçılık Serüveni” adlı kitabını okurlarla buluşturdu.
Denizi bulunmayan Kahramanmaraş’ta balıkçılığın geçmişinden günümüze uzanan serüvenin ele alındığı kitapta; kentte balıkçılık alanında yürütülen çalışmalar, av ve tüketim kültürü ile balık tüketimine dair öneriler yer alıyor.
Eser, Kahramanmaraş’ta balıkçılığın bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarırken, bu alanda önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.