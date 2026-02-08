Kahramanmaraş’ta 29 yaşındaki Emre Bulut’un otomobilde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla bağlantılı 4’ü tutuklu 8 sanık hakkında, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Cinayet, 6 Mayıs 2025’te Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Silah sesleri üzerine olay yerine giden ekipler, park halindeki araçta Emre Bulut’un cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Bulut’un çenesinin altından ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında, cinayeti işlediğini itiraf eden Hamit Aydoğdu (31), olaydan 3 gün sonra kullandığı tüfekle birlikte jandarmaya teslim oldu. Aydoğdu’nun ifadesi doğrultusunda Fırat Ş. (28), Meyse Y. (29) ve Alaattin E. (45) de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Emre Bulut’un “dondurma ısmarlama” bahanesiyle buluşmaya ikna edildiği, Fırat Ş. tarafından Hamit Aydoğdu’nun beklediği noktaya götürüldüğü, cinayetin ise araç içinde planlı şekilde işlendiği vurgulandı. Savcılık, olayın ani bir gelişme değil, soğukkanlılıkla tasarlanmış bir cinayet olduğuna dikkat çekti.

İddianamede tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilirken, diğer sanıklar için de yardım etme ve delil karartma suçlarından uzun süreli hapis cezaları istendi. Dava, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.