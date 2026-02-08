Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından arterlerde meydana gelen bozulmaları gidermek için kapsamlı bir yol bakım ve onarım çalışması başlattı. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla sahaya inen ekipler, oluşan deformasyonlara anında müdahale ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; özellikle şehir merkezinde yağışların yol zemininde oluşturduğu çökme, çatlama ve yüzey tahribatları dolgu ve reglaj uygulamalarıyla gideriliyor. Ekipler, kentin dört bir yanında gerçekleştirdikleri detaylı taramalarla hasar tespitini hızlı şekilde yaparak, öncelikli güzergâhlarda onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yağışlar sonrası yaşanabilecek ulaşım aksamalarının önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekipler, geçici onarımlarla yolları kısa sürede yeniden güvenli hale getiriyor. Yapılan müdahaleler sayesinde hem araç trafiğinde oluşabilecek riskler azaltılıyor hem de sürüş konforu korunuyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, geçici bakım çalışmalarının ardından altyapı süreçleri tamamlanan arterlerde kapsamlı bir asfalt hamlesine hazırlanıyor. Şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliği olarak nitelendirilen çalışmalar kapsamında, birçok ana yol ve bağlantı güzergâhının sıcak asfaltla yenilenmesi planlanıyor. Bu büyük ölçekli yatırımla birlikte Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısının daha dayanıklı, uzun ömürlü ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.