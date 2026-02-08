Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı bölgesinde, iki çocuk arasında "şakalaşma" ile başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 14 yaşındaki bir çocuk bacağından yaralanırken, kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şakalaşma Kavgaya Dönüştü

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kapalıçarşı civarında bir arada bulunan M.Y. (14) ile A.K. (15) arasında önce şakalaşma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.K. yanındaki kesici aletle arkadaşı M.Y.'yi diz kapağı arkasından yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden emniyet güçleri, yaralı M.Y. ile görüştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, 112 ekipleri marifetiyle Yörük Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde, M.Y.’nin sağ diz kapağı arkasında kısmi kesi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis Firari Şüphelinin Peşinde

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuru veya kesici alete rastlamadı. Olayın ardından kayıplara karışan Suriye uyruklu şüpheli A.K.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.