Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçeler ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm ekipleriyle sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına karşı, kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ana arterler başta olmak üzere mahalle yolları, sokaklar ve kritik güzergâhlarda kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yollar ulaşıma açık tutulurken, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının vatandaşların günlük yaşamını aksatmaması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, karla mücadeleye ilişkin talep ve ihbarların ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesine iletilebileceği hatırlatıldı.

Belediye ekiplerinin kar yağışı süresince çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.