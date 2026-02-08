Kahramanmaraş’ta emniyet güçleri tarafından uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 18 adet sentetik ecza hap ile 16,64 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ise farklı markalara ait 1.350 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında ise 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.