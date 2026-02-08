Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, NTV ekranlarında yayınlanan Bakış programına konuk olarak kentin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın üretim gücünü ayakta tutmak için verilen mücadele, sanayi sektöründe yaşanan toparlanma süreci ve ihracattaki son gelişmeler ele alındı. Başkan Buluntu, kamu destekleri ve iş dünyasının özverili çalışmaları sayesinde sanayi tesislerinin büyük ölçüde yeniden faaliyete geçtiğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ın üretim ve ihracat potansiyeline dikkat çeken Başkan Buluntu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşarak, şehrin teknoloji, katma değerli üretim ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Canlı yayında yapılan açıklamalar, Kahramanmaraş ekonomisinin deprem sonrası geldiği noktayı ve gelecek vizyonunu ortaya koydu.