Deprem felaketinin etkilerinin hissedilmeye devam ettiği Kahramanmaraş’ta, zorlu koşullara rağmen tarımsal üretim sürüyor. Don ve dolu gibi olumsuz hava şartlarına karşın zeytin üreticileri, bu sezon yaklaşık 5 bin ton sızma zeytinyağı üretmeyi başardı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde yetiştirilen zeytinler, kentte faaliyet gösteren Masmala Zeytinyağı Fabrikası’nda işlenerek sofralara ulaştırılıyor. Hasat döneminde fabrika önlerinde yoğunluk yaşanırken, üreticilerin aylar süren emeği modern tesislerde yüksek kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor.

Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin zeytin ağacı bulunuyor. Sezon boyunca bu ağaçlardan 25 bin ton zeytin hasat edildi. Toplanan ürünlerin işlenmesiyle elde edilen sızma zeytinyağı, hem bölge ekonomisine hem de üreticilere önemli katkı sağladı.

Üreticiler, tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmenin moral ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını vurgularken, zeytinyağı üretiminin Kahramanmaraş için stratejik bir değer olmaya devam ettiğini ifade etti.