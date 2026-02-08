Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gençlik festivali düzenlendi. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Yedikuyular’da gerçekleştirilen festival, yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlerin sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle bir araya gelmesini amaçlayan festivalde; müzik etkinlikleri, sportif aktiviteler ve eğlence programları gün boyu devam etti. Kayak ve kızak pistlerinde keyifli anlar yaşayan gençler, festival alanında kurulan etkinlik noktalarında da doyasıya eğlendi.

Yoğun ilgi gören organizasyon sayesinde gençler hem kış sporlarını deneyimleme fırsatı buldu hem de arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Festival, Yedikuyular Kayak Merkezi’nin kış turizmindeki cazibesini bir kez daha ortaya koyarken, gençlere yönelik sosyal etkinliklerin önemini de gözler önüne serdi.

Yetkililer, benzer organizasyonlarla gençleri spor ve sosyal hayatın içinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.