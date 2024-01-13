Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Ülkenin Birçok Alanda Gerçekleştirdiği Atılımların Yanı Sıra Uluslararası Başarılarının Duyurulmasında Önemli Rol İcra Eden Gazetecilerin Günü Olan 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü Dolayısıyla Ziyaretleri Kapsamında Aksu TV’yi Ziyaret Etti.

Başkan Aydın’a Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı Ve Haber Müdürü Kurtuluş Şükür Eşlik Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın Görev Yapan Tüm Gazetecilerin Gününü Kutladı.