AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Bizim Cumhur ittifakımız çok önemli bir ittifak diğer ittifaklar gibi değil diyerek, birlik ve beraberliğin güzel bir biçimde tezahürü olan bir ittifak ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, Teşlilatımıza gerçekleştirilen ziyeretler adına teşekkür ederim ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhunu en üst düzeyde yaşayan bir ilçe, bu kapsamda 5 yıl boyunca bir babanın iki evladı gibi çalışan Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisidir. İfadelerini kullandı.

