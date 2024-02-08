Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Elbistan’da Ak Kadrolarla Bir Toplantı Yaptı.

Başkan Adayı Yener, Toplantıda Sosyal Medyada Ve Bazı Haber Sitelerinde Yer Alan Asılsız İddialara belgelerle yanıt vererek bu tür asılsız iddialarla kaybedecek zamanları olmadığını belirtti.

Bu İddiaların Tamamen asılsız Olduğunu Söyleyen Başkan Adayı Abdullah Yener Her şeyin Belgeleriyle Mevcut Olduğunu Söyleyerek Bunun Sadece Çamur At İzi Kalsın Anlayışından Başka Bir şey Olmadığını İfade Etti.

Oluşturmak istenilen algıya değinen Yener, algıyı oluşturmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve düzenledikleri sahte evraklar ile şahsını yıpratmaya çalışanlara Türk adaletinin gereken cevabı vereceklerini belirtti.