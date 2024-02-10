Elbistan’ın bağrından kopan yiğit evladı Cumhur İttifakı AK Parti, Elbistan Belediye Başkan Adayı inşaat mühendisi Abdullah Yener, yüzyılın afetinin ardından evleri yıkılarak konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Burada yaşayan vatandaşların halini hatırını soran Elbistan Belediye Başkan Adayı Yener, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ayrıca bütün konteynerlere tek tek gezen Başkan Adayı Yener, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı.

Başkan Adayı Yenere ziyaretlerinde Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve teşkilatları eşlik etti.