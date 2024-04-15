Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Katip üye seçiminin ardından başkan vekilliği ve komisyon üyeleri seçildi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, meclis toplantısının ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akpınar, Dulkadiroğlu’nun gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına mecliste uyum içerisinde çalışacaklarının altını çizdi.

Başkan Akpınar, şunları söyledi: “İlk meclis toplantımızı özverili bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte tüm meclis üyelerimizle uyum içerisinde çalışarak ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız. Ayrılmadan, ayrışmadan uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte tüm fikirlere kulak verip istişarelerde bulunacağız. İlk meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”





