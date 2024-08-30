Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığının simgesidir. Bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının bir sonucudur. Bu zafer, sadece geçmişte kazanılmış bir mücadele değil, geleceğe dair en önemli ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos 1922, milletimizin bağımsızlığına olan bağlılığını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bugün, bu gurur gününde, ülkemizin bağımsızlığını ve vatanımızın bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyoruz. Vatanımızın her karış toprağında, milletimizin birlik ve beraberliği için verdiğimiz mücadele, bizim en kıymetli mirasımızdır. Bu kutsal değerler uğruna canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler, onların emanetine her daim sahip çıkacağız.”

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR