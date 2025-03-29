Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personelleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Görgel, gün boyunca belediyenin farklı birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, KASKİ Genel Müdürlüğü, Halk Ekmek Fabrikası ve İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret eden Başkan Görgel, çalışanlarla tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı’nın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

“Şehrimiz İçin Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Personellerle samimi bir atmosferde sohbet eden Başkan Görgel, belediye çalışanlarının şehrin kalkınması ve halkın refahı için büyük bir emek sarf ettiğini vurguladı. Başkan Görgel, “Tüm birimlerimizi ziyaret ederek çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimizin her köşesinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımızla sohbet ettik, bayramlarını tebrik ettik. Kahramanmaraş’ımızın daha yaşanabilir bir şehir olması için verdiğimiz bu mücadelede, onların emeği ve özverisi her zaman en büyük gücümüzdür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, şehrimizi daha ileriye taşımak adına gösterdikleri fedakârlık için tüm mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Ramazan Bayramı’nın tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.