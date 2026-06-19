Türkiye’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Edebiyat Şehri” unvanına sahip ilk ve tek kenti olan Kahramanmaraş’ın uluslararası tanıtım programı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programa devlet protokolü, milletvekilleri, akademisyenler, yazarlar, kültür-sanat dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptı. Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın köklü edebiyat geleneğine ve UNESCO sürecinin şehre kazandırdığı uluslararası kimliğe dikkat çekti.

Konuşmasına Kahramanmaraş'ın köklü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu mirasın yüzyıllar boyunca yaşayan güçlü bir kültürel hikâyeye dönüştüğünü ifade etti. Şehrin uzun yıllardır "Türkiye'nin Edebiyat Şehri" olarak anıldığını belirten Başkan Görgel, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın artık "Dünya Edebiyat Şehri" kimliğini de kazandığını söyledi.

Görgel, Sümbülzade Vehbi'den Necip Fazıl Kısakürek'e, Nuri Pakdil'den Cahit Zarifoğlu'na kadar birçok önemli edebiyatçının mirasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'ta kültür ve edebiyat hayatını canlı tutmak amacıyla çok sayıda edebiyat dergisine destek verildiğini, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kitap Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek şehrin kültürel kimliğini güçlendirdiğini söyleyen Görgel, “UNESCO Dünya Edebiyat Şehri kimliğimize yakışır yeni müze, kütüphane ve kültür merkezi projelerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Edebiyat ve sanat sokakları ile yeni nesil kültür alanlarını şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş'ı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın örnek şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

“Ülkemize ve Şehrimize Hayırlı Olsun”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen iş birliklerine de değinen Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi başta olmak üzere önemli kültürel projelerin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Yeni müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri, edebiyat ve sanat sokakları gibi projelerle Kahramanmaraş'ın dünya edebiyat şehri kimliğine yakışır bir vizyon ortaya koyacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, Kahramanmaraş'ın Edinburgh, Barcelona, Bağdat, Beyrut, Prag, Dublin, Manchester, Lyon ve Taif gibi dünya edebiyat şehirleri arasındaki yerini aldığını söyledi.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Görgel, “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyelik yolculuğumuzda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; devletimizin her kademesinde bize destek veren herkese müteşekkirim. 6 Şubat depreminin ardından Yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız yolda, UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Program, Kahramanmaraş’ın UNESCO süreci ve gelecek vizyonuna ilişkin sunumlarla devam etti.