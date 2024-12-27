Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde şehre sağlanan 12 Milyar TL’lik maddi destekle, şehirde hem yeni altyapı hatlarının inşası hem de mevcut hatların bakım ve onarımı büyük bir titizlikle yürütülüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından oluşan zararları en aza indirmek ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla şehir genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında, mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi, onarımı ve temizlik faaliyetleri hızla devam ederken, aynı zamanda yerleşim bölgelerine yeni altyapı hatları kazandırılıyor.

Özellikle yağmursuyu tahliye kanalları ve ızgara temizliği gibi detaylı çalışmalar, olası su baskınlarının önüne geçilmesi için büyük önem taşıyor.

Ekipler, bölge sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen sorunları çözmek adına 7/24 görev yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde sürdürülen altyapı temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sahadaki ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Görgel, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlanan 12 Milyar TL’lik altyapı desteği ile tüm ilçelerimizin altyapısını yeniliyoruz. Yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa ediliyor, şehrimize yeni arıtma tesisleri kazandırıyoruz. Yaklaşık 100 yıllık altyapı sorununu çözecek yatırımlarımızın yanı sıra mevcut hatların da bakımını aralıksız sürdürüyoruz.”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Bugüne kadar şehir genelinde yaklaşık 142 kilometrelik altyapının temizlik ve bakımı gerçekleştirildi. Yine 20 binin üzerinde yağmursuyu ızgarasının temizliği yapıldı. Bu çalışmalarımızın toplam maliyeti 175 Milyon TL’nin üzerinde. Şehrimizin sorunsuz bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.