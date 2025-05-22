Göksun Fındık Mahallesi'ndeki Sürgün Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğine, çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılarak acılara ortak oldu.

Tarihin Acı Mirası Unutulmadı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Mayıs, Çerkes halkı için bir yas ve anma günü olarak idrak edildi. 1864 yılında Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına zorunlu göçe tabi tutulan yüz binlerce Çerkes'in yaşadığı insanlık dramı, Göksun'da düzenlenen törenle bir kez daha hatırlandı. Anıt başında bir araya gelen katılımcılar, sürgün yolculuğunda hayatını kaybeden ataları için dualar etti, anıta çiçekler bıraktı.

Başkan Görgel: "Acıları Paylaşmak Hepimizin Görevi"

Anma programına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı konuşmada, Çerkes Sürgünü'nün sadece Çerkes halkının değil, tüm insanlığın ortak hafızasında yer alması gereken bir trajedi olduğunu vurguladı. "Bu büyük acıları paylaşmak, geçmişten dersler çıkarmak ve gelecekte benzer acıların yaşanmaması için mücadele etmek hepimizin görevidir," diyen Başkan Görgel, kültürel çeşitliliğin ve barış içinde bir arada yaşamanın önemine dikkat çekti.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, sürgünün nedenleri, sonuçları ve Çerkes kültürünün bugüne kadar nasıl yaşatıldığı konularına değinildi. Anma etkinliği, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajları vermesiyle sona erdi. Bu tür anma programları, tarihi olayların gelecek nesillere aktarılması ve toplumsal hafızanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.