Ramazan ayı boyunca şehir merkezi ve ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “İlçemde İftar Var” programı kapsamında bu kez Göksun’da gönülleri bir araya getirdi.

Ulu Camii yanında kurulan iftar çadırında yüzlerce ilçe sakini aynı sofrada buluşurken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle Ramazan’ın manevi iklimi vatandaşlara yaşatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, iftar öncesi alanda bulunan tüm masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.

Başkan Fırat Görgel program sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Görgel, Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, “Bu mübarek ayda kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Gerek merkezi hükümetin gerekse yerel yönetimlerin yatırımlarıyla Göksun’umuz ve Kahramanmaraş’ımız her geçen gün daha da gelişiyor. Bu gelişim ve kalkınma sürecinde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.