1984 Yılından 2000’li Yıllara Kadar Düzenli Olarak Gerçekleştirilen “Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı”, Başkan Fırat Görgel Öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yeniden Hayata Geçiriliyor.

9 – 31 Ağustos Tarihleri Arasında Düzenlenecek Fuar Hazırlıkları Hummalı Bir Şekilde Sürerken 20 Yıl Aranın Ardından Yeniden Kahramanmaraşlılarla Buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı Lansmanı Gerçekleştirildi.

Kafum Atatürk Parkı’nda Düzenlenen Lansman Toplantısında Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Planlanan Faaliyetler Hakkında Bilgiler Vererek Çok Verimli Bir Süreci Başarı İle Tamamlayacaklarını İfade Etti.

Daha Sonra Başkan Görgel Ve Beraberindekiler Fuar Alanında İncelemelerde Bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu