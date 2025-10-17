Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, KAFUM’da gerçekleştirilen açılış programıyla kitapseverlerle buluştu.

“Anadolu’nun en büyük kitap fuarı” unvanını bu yıl da koruyan etkinlik, on gün boyunca şehre kültür ve sanat dolu günler yaşatacak. Fuar kapsamında 400 yazar, 150 yayınevi, 50 söyleşi ve 400 imza etkinliği ile zengin bir içerik sunulacak. Her yaş grubuna hitap eden binlerce kitap, okuyucularla buluşacak.

Türkiye’nin dört bir yanından yayınevleri ve yazarların katıldığı fuarda; edebiyat, tarih, sanat, akademik yayınlar, çocuk ve gençlik kitapları ile klasik eserler geniş bir yelpazede ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, emeği geçen herkese teşekkür ederek fuarın bu yılki temasını hatırlattı:

“‘Gel ve hayatı anla’ mottosuyla düzenlenen bu fuar, kitapların sadece okumayı değil, anlamayı, düşünmeyi ve hissetmeyi de öğrettiğini bir kez daha gösteriyor,” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve protokol üyeleri stantları gezerek yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle bir araya geldi.