Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve KAFUM Fuar Alanı'nda kapılarını kitapseverlere açan Kahramanmaraş Kitap Fuarı, ilk günden büyük ilgi gördü. Yüzlerce yayınevi, yazar, şair ve fikir insanının katılımıyla gerçekleşen açılış programı, adeta bir kültür ve edebiyat şölenine dönüştü.

Fuarın açılışında, şehrin dört bir yanından gelen öğrenciler, akademisyenler, edebiyat tutkunları ve kitapseverler büyük bir coşkuyla alanı doldurdu. Katılımcılar, ellerinde kitap listeleriyle yayınevlerini gezerek yeni kitaplar keşfetmenin ve yazarlarla birebir temas kurmanın heyecanını yaşadı.

Bu yılki fuar, 26 Ekim’e kadar sürecek ve sadece kitap alışverişiyle sınırlı kalmayacak. Panel, söyleşi, konferans, atölye çalışmaları ve imza günleriyle dolu zengin bir program edebiyatseverleri bekliyor.

Program kapsamında Türkiye’nin önde gelen yazarları, şairleri ve düşünürleri, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelerek edebiyat, kültür, sanat ve düşünce dünyasına dair fikirlerini paylaşacak. Her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler sayesinde fuar, kültürel etkileşimi artıran bir platform işlevi görüyor.

Kahramanmaraş, sahip olduğu köklü edebiyat geçmişi ve yetiştirdiği güçlü edebi isimlerle Türkiye’nin önemli kültür şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kitap fuarı da bu mirası yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Fuar boyunca kitapseverler yalnızca yeni eserleri tanıma şansı bulmakla kalmıyor, aynı zamanda yazarlarla birebir görüşme, fikir alışverişinde bulunma ve kültürel birikimlerini zenginleştirme imkânı elde ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kahramanmaraş Kitap Fuarı, sadece bir kitap etkinliği değil; aynı zamanda şehrin kültür hayatına yön veren, sosyal etkileşimi artıran ve özellikle gençlerin edebiyatla daha yakın temas kurmasını sağlayan büyük bir kültürel organizasyon haline geldi.

Kitap dostları için dolu dolu bir içerik sunan fuar, her yaştan katılımcıyı bilgiyle, sanatla ve düşünceyle buluşturmaya devam ediyor.