Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile karşılaştığı dev müsabaka Tüm yurtta olduğu gibi dünyada da coşkuyla takip edildi.

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile oynadığı çeyrek final müsabakasını kurduğu dev ekranlarda sporseverlerle buluşturdu. Başkan Fırat Görgel de müsabakayı Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla birlikte takip etti.

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Görgel, Bizler ilk günden itibaren Aliya İzzet Begoviç Parkında vatandaşlarımızla hep beraber yaşamak istedik ifadelerini kullandı.