Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla sürdürdüğü ziyaretlerine Çağlayancerit’te devam etti. Başkan Fırat Görgel’e ziyaretlerinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil, KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti. Ziyaretin ilk durağı, Çağlayancerit’in mahalle muhtarları oldu. Şelale Restoran’da düzenlenen toplantıda, Başkan Görgel ve beraberindeki heyet, muhtarların taleplerini dinledi. Muhtarlar, mahallelerindeki altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve sosyal hizmetlere ilişkin taleplerini dile getirdi. Başkan Görgel, mahallelere yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi vererek, yerleşim yerlerinin standardının artırılacağını belirtti.

Daha Ulaşılabilir Çağlayancerit

Muhtarlar Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz Nisan ayından bugüne kadar 8 aylık süreyi geride bıraktık. Bu süre zarfında Çağlayancerit’te Bozlar, Aksu, Oruçpınar, Soğukpınar ve Zeynepuşağı yollarında bakım çalışmalarını tamamladık. Hatunoğlu Obası yolunda 5 kilometrelik yol açma çalışmamız devam ediyor. İlçe genelinde toplam 15 Milyonluk yama çalışmasını tamamladık. Karla mücadele çalışmaları kapsamında sorumluluk sahamızdaki bölgelerde 3 greyder, 1 jcb, 1 loder ve 1 tuzlama aracımız 7/24 görevde. Sosyal yardım noktasında da 8 ayda Çağlayancerit’te 4 Milyon TL’yi aşan bir desteğimiz oldu” cümlelerini kaydetti.

Daha Güçlü Altyapı, Daha Güçlü Çağlayancerit

Tamamlanan ve devam eden altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Fırat Görgel, “8 aylık süre zarfında Çağlayancerit’te altyapıda 155 Milyon TL’lik yatırımla 41 kilometre içmesuyu hattı, 22 kilometre kanalizasyon hattı, 7 içmesuyu deposu ve 5 sondaj açımını tamamladık. Helete Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Hattı projemizde 41 kilometre kanalizasyon hattı, 31 kilometre içmesuyu hattı ve 1 adet içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Çalışmalarımızda yüzde 70 oranında bir ilerleme kat ettik. İlbank kredisi ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırımımızın toplam bedeli 163 Milyon TL. Çağlayancerit Atıksu Arıtma Tesisi peojemiz an itibariyle yüzde 65 seviyesinde. 205 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirdiğimiz bu projemiz 15 bin kişilik bir nüfusa hitap edecek. 8 ayda Çağlayancerit’imize kazandırdığımız ve devam eden yatırımlarımızın toplam tutarı 550 Milyon TL” ifadelerini kaydetti.

“İlçemize Yakışır Bir Meydan Kazandıracağız”

Çağlayancerit Meydan Projesi’ne ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Görgel, “Çağlayancerit’imizin merkezinde bir meydan çalışması planlıyoruz. İlçemiz için çok önemli ve büyük bir proje olacak. Arkadaşlarımız proje çalışmalarına devam ediyor. Mimarisi ve fonksiyonlarıyla ilçemize değer katacak bir proje olacak” dedi.

Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri

Muhtarlarla yapılan toplantının ardından Başkan Görgel, ilçe merkezinde ve pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İlçe sakinleriyle sohbet eden Görgel, Çağlayancerit’in ihtiyaçlarına ilişkin vatandaşlardan bilgiler aldı. Başkan Görgel, “Sizlerin talepleri bizim için yol göstericidir. Daha yaşanabilir bir Çağlayancerit için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum Ziyaretleri ve Teknik İncelemeler

Program kapsamında Çağlayancerit Kaymakamı Adnan Doğan ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş ile bir araya gelen Başkan Görgel, ilçenin genel durumu ve projeler üzerine istişarelerde bulundu. Başkan Görgel, daha sonra Çağlayancerit’te yürütülen yatırımları yerinde inceledi. Arıtma tesisi şantiye alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Görgel, Hatunoğlu Obası Yolu’nda devam eden yol genişletme çalışmalarını da denetledi.

Parti Teşkilatına Ziyaret

Ziyaret programının son durağı ise AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanlığı oldu. Burada partililerle bir araya gelen Başkan Görgel, teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. İlçeye yönelik yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, teşkilatın görüşlerini aldı.