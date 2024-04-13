Ziyaretlerde Başkan Görgel’e Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Beşen, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan ve Ak Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı eşlik etti. Yetkililerden bilgi alındı.

Başkan Görgel, Ziyeretlerle ilgili yaptığı açıklamada “Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar hızla devam ederken kalıcı konutların yapımında da önemli aşama kat edildi. Tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen konutlarımız var. Bir kısmının inşası büyük bir hızla devam ediyor. Bugün de önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve İl Başkanımızla birlikte Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyemizin yanında Emlak Konut tarafından yapımı hızla süren ve son aşamaya gelinen kalıcı konutlarda incelemelerde bulunduk. Çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. Hamdolsun konutlarımızın inşasında artık son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede burası da tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Alt ve üstyapısıyla çok daha dirençli ve yaşanabilir Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Yeni Kahramanmaraş geleceğe güvenle yükseliyor” diye konuştu.

Akabinde Başkan Görgel, Depremde aile bireylerini kaybeden bir ailenin evine misafir oldu.



